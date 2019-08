Calciomercato, Lafferty 'chiama' il Palermo: "Mi piacerebbe tornare"

Kyle Lafferty apre all'ipotesi di un ritorno al Palermo in Serie D: "Sono legato a quei colori, se ci fosse la possibilità di difenderli lo farei".

Il sta cercando di ripartire dopo il caos che ha coinvolto la società, non iscrittasi al campionato di Serie B: i rosanero giocheranno in D nella nuova stagione, proprio come accaduto a un'altra nobile decaduta come il Bari un anno fa.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

I tifosi siciliani potrebbero gioire per un acquisto prestigioso e inaspettato: quel Kyle Lafferty che vestì la maglia palermitana nel 2013/2014, con undici reti in trentaquattro presenze che valsero la promozione in massima serie.

L'articolo prosegue qui sotto

L'attaccante nordirlandese è attualmente svincolato dopo aver giocato l'ultima annata tra le file dei Glasgow , raggiungendo il secondo posto in campionato alle spalle del e non andando oltre la fase a gironi di .

Intervistato dal 'Giornale di Sicilia', Lafferty ha aperto alla possibilità di tornare a Palermo, una scelta puramente d'amore nei confronti di una città che ha adorato.

"Tornare a Palermo mi piacerebbe molto, sono rimasto legato a quei colori, li porto nel cuore e se ci fosse la possibilità di difenderli ancora lo farei".

La separazione di cinque anni fa fu un duro colpo da assorbire, ma non sarebbe comunque un motivo d'intralcio per un eventuale ritorno.