Calciomercato Juventus, Willian idea a zero per il 2020: va in scadenza

La Juventus pensa a Willian dal Chelsea per la prossima estate: può essere il brasiliano il prossimo colpo a zero dei bianconeri. Opportunità Meunier.

Nonostante una sessione di mercato si sia appena chiusa, in casa è già tempo di pensare alla prossima. Soprattutto per quanto riguarda i parametri zero, su cui Paratici è sempre molto attento.

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', i bianconeri starebbero monitorando con grande attenzione la situazione di Willian. Il brasiliano classe 1988 va in scadenza di contratto con il il 30 giugno 2020 e al momento un rinnovo sembra essere piuttosto lontano.

Sarri lo ha già allenato e apprezzato nella scorsa stagione con i 'Blues', in più in estate l'ex ha vinto la Copa America da numero 10 del . Nel ruolo, quello di ala destra, l'obiettivo numero uno rimarrà comunque Federico Chiesa, ma con la valida alternativa del brasiliano.

Dopo Ramsey e Rabiot nell'ultima sessione, Pirlo e Pogba andando più indietro, passando per Khedira e Llorente, Dani Alves ed Emre Can, il prossimo svincolato di lusso per i bianconeri potrebbe essere dunque Willian.

Un'altra idea a zero sarebbe Thomas Meunier, terzino destro del per cui i francesi hanno provato a contattare la anche nelle ultime ora di mercato, ma senza riuscire a piazzarlo. Il belga scadrà, come Willian, nel 2020: i bianconeri ci pensano.