Calciomercato Juventus, Veltman nome nuovo per la fascia destra

La Juventus cerca un terzino destro di sicuro affidamento: l'ultima pista conduce ad Amsterdam in casa Ajax per Joel Veltman.

Gli infortuni contemporanei di Danilo e De Sciglio hanno indotto Sarri a reinventare, con successo, Cuadrado nel ruolo di terzino destro: il colombiano ha ben figurato in quella posizione contro l' , ma alla sanno bene che questa non può essere una soluzione definitiva per il presente ed il futuro.

Motivo per il quale gli osservatori bianconeri sono all'opera: come rivelato da 'Tuttosport', alcuni emissari dei campioni d' erano presenti in Bielorussia per valutare la prestazione di Joel Veltman, in forza all' .

Olandese classe 1992, compirà 28 anni il prossimo 15 gennaio: la Juventus ha già avuto modo di vederlo all'opera nel doppio confronto di che ha decretato l'eliminazione della squadra allora guidata da Allegri, in cui Veltman si è messo in mostra con una prova diligente e accurata.

Il contratto con i 'Lancieri' scadrà il 30 giugno 2021 ma sul giocatore non c'è solo 'Madama': a seguirlo in Italia anche e . L'Ajax potrebbe acconsentire ad una cessione, con l'eventuale sostituto in arrivo dal vivaio come da tradizione consolidata del club.

Ma quello di Veltman non è l'unico profilo sondato dai bianconeri: sulla lista di Paratici sono presenti pure Meunier (che potrebbe arrivare a parametro zero) del , Hakimi del , Atal del e Dumfries del .