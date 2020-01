Calciomercato Juventus, Tuchel blocca Paredes: "E' un giocatore importante per noi"

Associato con insistenza alla Juventus, Leandro Paredes potrebbe restare al PSG. Tuchel: "Ha giocato molto nelle ultime partite".

Emre Can al , Leandro Paredes alla . Una suggestione di mercato, per ora. Un'idea rimasta tale, in quanto l'asse -Parigi non sembrerebbe più intenzionato a sviluppare uno scambio ora in standby.

Il tecnico dei parigini, Thomas Tuchel, appare fortemente determinato a trattenere il 25enne centrocampista argentino, autore fin qui di 15 gettoni stagionali:

"Leo ha giocato molto durante le ultime partite dello scorso anno. Mi ha dimostrato che potrebbe essere un giocatore importante e influente per questa squadra".

Poi, sempre da parte dell'allenatore tedesco, una riflessione sul mercato invernale:

"Tutto può succedere nel calcio, ma non ho fatto richieste per questa sessione. Amo la squadra e i miei giocatori. Mi piace lavorare con loro e abbiamo raggiunto un buon livello. Non è necessario fare dei ritocchi".

Difficile, inoltre, che Edinson Cavani lasci subito la per trasferirsi all' , club in cui finirà a giugno da parametro zero: