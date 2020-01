Calciomercato Juventus: Tonali pista calda per giugno

La Juventus, in ottica giovani, non vuole fermarsi a Dejan Kulusevski: resta viva la pista che porta a Sandro Tonali del Brescia.

Classe, grinta, tecnica e personalità. Tutti ingredienti che vigono nel repertorio di Sandro Tonali. E anche contro la , il regista del non ha fatto mancare il solito apporto sopraffino che, ormai, non fa più notizia. Tutti pazzi per il 19enne centrocampista di Lodi, pronto a spiccare il volo al termine della stagione. Ora, però, la missione della missioni: salvare le Rondinelle. Motivo per cui, nella sessione corrente qualsiasi discorso legato al mercato è destinato a naufragare.

A giugno, invece, la musica cambierà. Per la gioia, tra le altre pretendenti, della . Alla Continassa, segreto di Pulcinella, la crescita di Tonali non passa inosservata. E dopo aver fatto esplodere il botto Dejan Kulusveski, il ds Fabio Paratici sembrerebbe intenzionato a sferrare un'altra offensiva. Occhi puntati su una valutazione in costante aggiornamento. Con il patron del club lombardo, Massimo Cellino, orientato a chiedere una cifra che sfiori i 50 milioni.

A fuoco lento la Signora ha iniziato a muovere i primi passi. Senza sottovalutare quelli della concorrenza, agguerrita sia nel Belpaese sia all'estero. Ad esempio, gli scout del osservano costantemente i progressi del mediano azzurro, sponsorizzato da Leonardo. Insomma, nella capitale francese il made in Italy non passa mai di moda. Ogni riferimento all'affare Marco Verratti è puramente voluto. Un grosso rimpianto, questo, per la . Un errore di valutazione che ha fatto scuola.

Ora, la possibilità del riscatto. Come? Soffiando Tonali alla concorrenza. Ancora nessun contatto diretto con il Brescia, ma la sensazione è che a tal proposito Madama sia pronta a fare decisamente sul serio. D'altro canto, mai come questa volta, la tempestività potrebbe significare molto se non tutto.

Tonali, intanto, si gode pagelle da urlo. Migliore in campo nella sconfitta per 1-2 con i biancocelesti. Una prestazione, l'ennesima, a spalleggiare un aggettivo semplice ma chiaro: predestinato.