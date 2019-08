Calciomercato Juventus, sfuma Miranda: ha detto sì allo Schalke 04

Juventus beffata sul mercato: il terzino del Barcellona Juan Miranda ha accettato la destinazione Schalke 04, dove resterà in prestito per due anni.

La dovrà cancellare un obiettivo di mercato dalla propria lista: il giovanissimo terzino Juan Miranda, corteggiato negli ultimi giorni da Paratici, ha infatti accettato la soluzione 04, dove resterà in prestito per i prossimi due anni.

Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco 'Bild', la proposta dello Schalke 04 ha convinto il , che cede il classe 2000 in prestito biennale senza opzioni di acquisto.

Bruciate dunque Juventus e , che avevano contattato la dirigenza blaugrana: il giocatore ha dato l'ok al trasferimento in dopo aver capito che per lui non c'era spazio nella prima squadra di Valverde.

L'ufficialità dovrebbe arrivare a breve, il direttore sportivo dello Schalke Jochen Schneider ha già fatto capire che considera l'affare ormai chiuso: "Per noi è un vero affare".