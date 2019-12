Calciomercato Juventus, idea di scambio col PSG: Paredes per Emre Can

La Juventus pensa a uno scambio di centrocampisti con il PSG già per gennaio: Leandro Paredes in bianconero, Emre Can a Parigi.

L'asse di mercato tra e Parigi può tornare a scaldarsi nel mese di gennaio. Dopo Buffon e Rabiot, l'anno scorso al e arrivati alla da svincolati, può passare dal Parc des Princes all'Allianz Stadium anche Leandro Paredes.

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', l'idea del club bianconero e di quello parigino sarebbe quella di lavorare a uno scambio con Emre Can. Il tedesco ha già ripetutamente manifestato il suo malcontento in bianconero per il poco spazio avuto finora e per l'esclusione dalla lista Champions.

Soltanto 272 i minuti fin qui passati in campo dall'ex , e Leverkusen, arrivato nell'estate 2018 a Torino e finito ai margini della rosa di Maurizio Sarri, già da inizio stagione. Anche Paredes, come il suo coetaneo tedesco, non è propriamente un inamovibile del PSG.

Finora l'argentino ex e in questa stagione ha raccolto 12 presenze, per 636 minuti totali tra campionato e Champions. Non viene però considerato un titolare da Tuchel: soltanto 6 volte ha giocato dal primo minuto.

Anche alla Juventus Paredes non sarebbe probabilmente considerato un titolare fisso, piuttosto un vice-Pjanic, che permetterebbe a Bentancur di spostarsi stabilmente da interno destro e specializzarsi in un ruolo in cui sta brillando sempre di più in stagione.

I costi dei cartellini e gli ingaggi sono piuttosto simili e ciò sembra lasciare aperti ottimi spiragli perché l'operazione possa avere buon esito. Paratici e Leonardo ne avrebbero già parlato. Qualora dovesse andare in porto, lo scambio non intaccherebbe gli altri obiettivi eventuali a centrocampo per l'estate, Pogba su tutti. Il grande sogno bianconero.