Calciomercato Juventus, Sarri potrebbe portare Reina come secondo

Con l'arrivo di Sarri e l'eventuale cessione di Perin, la Juventus potrebbe decidere di puntare su Pepe Reina come secondo di Szczesny.

In attesa di definire il passaggio di Maurizio Sarri alla , iniziano a filtrare le prime indiscrezioni di mercato su quelli che potrebbero essere gli uomini sui quali fondare il nuovo progetto tecnico bianconero.

Nella lista ci sono alcuni ex : da Koulibaly a Jorginho fino alla sorpresa Pepe Reina. Già perché secondo 'Il Corriere dello Sport' potrebbe essere proprio lo spagnolo il secondo portiere della Juventus nella prossima stagione.

Tutto dipenderà dalla volontà di Perin, il quale potrebbe decidere di lasciare per andare a fare il titolare altrove. In questo caso Sarri non avrebbe nessun dubbio su quale nome fare per il ruolo di vice Szczesny.

Pepe Reina è stato uno dei fedelissimi di Sarri nel corso della sua esperienza al Napoli e sarebbe disposto a lasciare il qualora il suo ex tecnico lo chiamasse alla Juventus. Sarebbe eventualmente un altro colpo cuore per i tifosi del Napoli, che vedrebbero non uno ma due idoli in un colpo solo vestirsi di bianconero.