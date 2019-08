Calciomercato Juventus, Rugani in uscita: per lui la suggestione Barcellona

Chiuso alla Juventus, Rugani potrebbe avere nel Barcellona un estimatore pronto a puntare su di lui. Sempre viva anche l’opzione Roma.

Daniele Rugani potrebbe essere uno dei grandissimi protagonisti delle battute finali della sessione di calciomercato. Il difensore non rientra più nei piani della , ma può ancora contare su un discreto numero di estimatori.

Per l’ex le porte a vanno considerate praticamente chiuse. Gli arrivi de De Ligt e Demiral, oltre che alla necessità del club bianconero di sfoltire la rosa, rendono estremamente complicata la sua permanenza in bianconero.

Se la pista che portava al sembra essersi raffreddata, per Rugani potrebbe però aprirsene una certamente ancor più suggestiva: quella che porta al .

Come riportato da Tuttosport infatti, Fabio Paratici nelle prossime ore sarà in per fare un sondaggio con il club blaugrana. Lo stesso Barça a fine 2018 aveva mostrato interesse per il giocatore che però all’epoca era considerato incedibile, mentre oggi le cose sono profondamente cambiate. La è pronta adesso a cederlo ai catalani a nove mesi di distanza da quel tentativo andato a vuoto.

Qualora l’opzione Barcellona non dovesse concretizzarsi, per Rugani resterebbe poi sempre in corsa la . Il club giallorosso ha chiuso per Cetin, ma il giovane centrale turco va ancora valutato in . Il suo arrivo non esclude quindi quello di un altro difensore e se il discorso Lovren si è fatto in salita, quello Rugani si potrebbe chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Chi intanto ha già lasciato Torino sfoltendo la rosa a disposizione di Sarri è Luca Pellegrini. A poche settimane dal suo arrivo all’ombra della Mole è pronto ad iniziare una nuova avventura a . Operazione chiusa con un prestito secco, si attende solo l’ufficialità.