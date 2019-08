Calciomercato Juventus, Rugani e Matuidi in uscita: trattativa col Monaco

Il Monaco tratta con la Juventus gli acquisti di Rugani e Matuidi: il francese bocciato da Sarri che gli preferisce Khedira. Saltato invece Perin.

Si scalda l'asse di calciomercato tra e Montecarlo dove nei prossimi giorni potrebbero trasferirsi due esuberi di lusso della : Daniele Rugani e Blaise Matuidi.

Il difensore, nonostante l'arrivo di Sarri che lo aveva già allenato ai tempi di , al momento sarebbe il quinto centrale dietro De Ligt, Chiellini, Bonucci e Demiral col concreto rischio di finire fuori dalle liste.

Ecco perché Rugani adesso sta valutando con attenzione l'ipotesi di un addio alla Juventus e il , al contrario della , secondo 'La Gazzetta dello Sport' è disposto ad acquistarlo a titolo definitivo.

La Juventus valuta Rugani circa 30 milioni di euro, soldi che permetterebbero alla società bianconera di fare respirare il bilancio e realizzare una cospicua plusvalenza.

Oltre a Rugani, come detto, Juventus e Monaco trattano anche per Blaise Matuidi. Il centrocampista francese infatti è stato bocciato da Maurizio Sarri che invece ha chiesto la conferma di Sami Khedira, ritenuto più adatto al suo calcio.

Invece, secondo 'Il Corriere dello Sport', sempre col Monaco sarebbe saltato il trasferimento di Mattia Perin, altro esubero della Juventus che non ha ancora trovato sistemazione dopo il fallimento della trattativa per il suo trasferimento al . Il tempo corre e una soluzione per il portiere ex va trovata in tempi brevi: l'alternativa è tenerlo fuori dalle liste fino a gennaio, senza che giochi un minuto.