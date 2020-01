Calciomercato Juventus, Riccardi non passa di moda: ma la Roma fa muro

La Juventus, sempre attenta alla linea verde, continua a seguire interessata la crescita del talento Alessio Riccardi. Ma la Roma fa muro.

Campioni. E potenziali tali. La , dopo aver fatto esplodere il botto Dejan Kulusevski, lavora su altre piste del domani. Insomma, talenti in erba proiettati a diventare veri e propri top player. Altro giro, altro nome: Alessio Riccardi.

Non una novità, anzi, tutt'altro. In procinto di passare alla corte della Vecchia Signora nell'ultima sessione estiva, nell'ambito di un'idea di scambio con Daniele Rugani, il talento della ha spinto per rimanere nella capitale. Obiettivo: provare a conquistare un posto in prima squadra.

Tuttavia, al momento, il tuttofare offensivo classe 2001 non è riuscito a trovare posto sotto gli ordini di Paulo Fonseca. Il tutto, però, continuando a giganteggiare con la Primavera. D'altro canto i numeri stagionali non mentono, con 13 gettoni e 8 goal da assoluto protagonista.

Dotato di classe sopraffina, e di ampi margini di miglioramento, Riccardi continua a scaldare i pensieri della . A , infatti, se dovessero emergere spiragli non si farebbero cogliere impreparati.

Scenario, tuttavia, complicato. In quanto la Roma, al momento, non vuole prendere decisioni affrettate sul suo talento. Detto ciò, i report stilati dagli 007 bianconeri portano a pensare che un nuovo assalto sia dietro l'angolo. Pensando al futuro. Pensando in grande.