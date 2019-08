Calciomercato Juventus, rebus Rugani: calda l'ipotesi Roma

La Juventus si trova nella necessità di sfoltire l'attuale rosa: fra i possibili partenti anche Rugani, per il difensore si scalda la pista Roma.

Gli ultimi giorni del calciomercato inglese sono stati poveri di soddisfazioni per la anche sul fronte delle uscite, e ora il club bianconero si trova ancora nella necessità di dover piazzare da qui al prossimo 2 settembre diversi esuberi.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Fra i giocatori in partenza c'è anche il centrale difensivo Daniele Rugani, per il quale non si è concretizzata una cessione in Premier League, mercato gradito dalla società perché remunerativo dal punto di vista economico. Nulla da fare invece, con il D.s. Paratici che si guarda in giro in cerca di possibili pretendenti disposte a soddisfare le richieste della Juventus.

La pista più calda al momento per l'ex sembra essere quella della . La società giallorossa è infatti sempre alla ricerca di un difensore centrale, e sfumato l'acquisto di Toby Alderweireld dal , l'ipotesi Rugani diventa la più percorribile in questo senso.

Il ragazzo del resto era stato già seguito dai capitolini e il tecnico Paulo Fonseca ha chiesto uno sforzo al D.s. Petrachi per completare la rosa a sua disposizione. Al momento Rugani è la quinta scelta in quel ruolo per Sarri, dietro anche a Demiral, e nel caso dovesse arrivare una proposta valida economicamente, alla Continassa non direbbero di no.