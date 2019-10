Calciomercato Juventus: Rabiot per arrivare a Eriksen a gennaio

La Juventus è tentata da Christian Eriksen e punta a un'offerta a gennaio: può rientrare nella trattativa anche Rabiot, che non sta convincendo.

Nel prossimo mercato di gennaio gireranno nomi importanti in Europa. Uno di questi è Christian Eriksen , in scadenza 2020 con il e già pronto a cambiare maglia in inverno, a prezzo di saldo dopo la rottura con gli ‘Spurs’. Tra le squadre accostate al danese ci sarebbe anche la .

Secondo ‘The Guardian’, inoltre, i bianconeri starebbero già studiando un piano per provare ad arrivare al classe 1992, nel mirino anche di , e .

L’arma che Paratici potrebbe sfoderare per convincere il Tottenham sarebbe… un nuovo acquisto: Adrien Rabiot . Il francese è arrivato a parametro zero dopo quasi un anno senza giocare al e sta facendo fatica a ritrovare il ritmo partita, complice anche un minutaggio molto ridotto, anche a causa delle prestazioni finora sontuose di Matuidi.

Il classe 1995 finora non ha convinto la Juventus , la quale starebbe pensando di cederlo già nella prossima sessione. Nel caso, il Tottenham potrebbe essere una destinazione tattica per provare la scalata a Eriksen.

Gli ‘Spurs’ con Rabiot proseguirebbero la loro ristrutturazione a centrocampo, già iniziata con gli arrivi di Ndombele e Lo Celso in estate. A questi si potrebbe aggiungere anche Bruno Fernandes . L'ex , ora in forza allo Lisbona, sarebbe visto come l’erede ideale di Eriksen dal club.