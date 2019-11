Calciomercato Juventus, il PSG tenta De Sciglio: assalto a gennaio

Mattia De Sciglio può lasciare la Juventus nel prossimo mercato di gennaio: Leonardo lo vuole al PSG. Il giocatore gradirebbe la destinazione.

Quattro presenze da titolare, un infortunio muscolare e nemmeno 300 minuti accumulati. Fin qui, la stagione di Mattia De Sciglio alla non è delle più felici, soprattutto a livello di presenze. E il può approfittarne.

Secondo quanto riportato da 'L'Équipe', i campioni di avrebbero messo nel mirino il classe 1992 già per il mercato di gennaio, in cui Leonardo vuole aggiungere un laterale di difesa all'organico.

Il nome di De Sciglio sarebbe in cima alla sua lista. Non è la prima volta che il terzino italiano viene accostato al PSG: al giocatore, dal canto suo, non dispiacerebbe un trasferimento a Parigi.

Chiuso da Cuadrado e da Danilo a destra, Sarri lo sta utilizzando soprattutto come terzino sinistro, di fatto da vice Alex Sandro, uno degli stakanovisti bianconeri. Il futuro potrebbe però portarlo altrove.

Inoltre il PSG fa i conti con la situazione di Thomas Meunier, in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno, che non starebbe convincendo fino in fondo la società a proporgli rinnovo. Stesso destino per Kurzawa, che avrebbe interesse. E sullo sfondo c'è De Sciglio.