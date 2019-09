Calciomercato Juventus, sfida al PSG per il classe 2003 Lisandru Tramoni

Dalla Francia sono sicuri: la Juventus ha lanciato la sfida al Paris Saint-Germain per il classe 2003 Tramoni, ala offensiva dell'Ajaccio.

Il calciomercato si è chiuso ufficialmente il 2 settembre, ma tutte le squadre sono sempre alla ricerca di giovani talenti per il futuro, anche se la sessione si è appena conclusa. E' il caso della , che studia da vicino il giocatore Lisandru Tramoni, promettente esterno francese dell'Ajaccio.

Classe 2003, è un punto fondamentale della selezione francese Under 16. Il aveva praticamente chiuso il suo acquisto alla fine di agosto, prima che l'accordo saltasse proprio sul capitolo finale.

Adesso, secondo quanto riportato da 'Le 10 Sport', la Juventus è entrata in corsa con decisione per Lisandru Tramoni. C'è da battere la concorrenza dello stesso , che potrebbe tornare in corsa, ma anche del e del .

La Juventus spera di chiudere l'acquisto del giovane francese nella prossima sessione di mercato, ovvero quella di gennaio.