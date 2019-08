Calciomercato Juventus, Pogba non parte. Solskjaer: "Rimarrà al Manchester"

Il tecnico del Manchester United è sicuro della permanenza del centrocampista francese, richiesto da Juventus e Real Madrid.

E' uno dei massimi tormentoni dell'estate 2019. Il calciomercato fa rima con Paul Pogba, ancora al ma richiesto fortemente dalla sua ex e dal connazionale Zidane al . Dai vertici Red Devils però nessun dubbio: resterà.

E' infatti il tecnico del Manchester United, Solskjaer, a parlare della situazione di mercato attorno a Pogba, che da settimane sembra in procinto di lasciare la Premier per una nuova, o vecchia, avventura e che invece puntualmente rimane stabilmente in maglia rossa senza reali sviluppi.

In conferenza stampa post gara contro il , in cui i Red Devils hanno battuto il team Giampaolo ai rigori, Solskjaer è stato chiarissimo:

"Non ho dubbi, quest'estate Pogba rimarrà con noi. Al Manchester United".

Possono essere anche frasi di circostanza, del resto essenziali allo spettacolo estivo del calciomercato, ma è la prima volta che il Manchester United si espone così riguardo il futuro di Pogba. Segnale di come questo possa essere realmente il futuro del centrocampista francese.

Raiola ha lasciato aperta la strada ad un addio di Pogba, anche in ottica Juventus, ma la situazione del Campione del Mondo è continuamente in evoluzione, non solo per la scelta di una possibile nuova squadra, ma bensì riguardo la stessa permanenza a Manchester.

Il Real Madrid ha già puntato l'alternativa Van de Beek, mentre la Juventus potrebbe 'accontentarsi' dell'attuale centrocampo, rinforzato con gli arrivi di Rabiot e Matuidi. La telenovela pogbiana continua.