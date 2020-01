Calciomercato Juventus, Pogba attira: Rabiot possibile contropartita

Juventus pronta a sacrificare Adrien Rabiot pur di arrivare a Paul Pogba, valutato dal Manchester United 100 milioni di euro.

Il botto Kulusevski ha infiammato i tifosi della che però dovranno attendere fino all'estate per vedere lo svedese in azione con la maglia bianconera: nell'immediato si aspettano che venga fatto qualcos'altro in entrata da Fabio Paratici e il grande sogno in tal senso è Paul Pogba.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il rapporto tra il francese e l'ambiente dei 'Red Devils' è tutt'altro che idilliaco: colpa delle recenti dichiarazioni del suo agente Mino Raiola, che ai microfoni di 'La Repubblica' ha duramente attaccato la società per mancanza di ambizione nel breve e lungo periodo.

"Il problema di Pogba è il Manchester: è un club fuori dal mondo, senza un progetto sportivo. Oggi non porterei nessun altro lì, rovinerebbero persino Maradona, Pelé e Maldini. Paul ha bisogno di una società come la Juventus".

Parole che hanno infastidito il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, che però ha preferito glissare pubblicamente e parlarne in privato con Pogba: Juventus chiamata in ballo dal procuratore italo-olandese, non senza un motivo.

Secondo 'The Sun', infatti, la 'Vecchia Signora' vorrebbe fare un tentativo per il centrocampista francese già in questa sessione di mercato: il valuta il cartellino la bellezza di 100 milioni di euro, cifra 'addolcita' dall'inserimento di una contropartita.

Juventus to offer Rabiot to Man Utd in player-plus-cash deal for Pogba https://t.co/YiCiE0F0Sp — Sun Sport (@SunSport) January 4, 2020

Contropartita che potrebbe essere Adrien Rabiot, cercato dallo United anche in estate prima che decidesse di approdare a da svincolato: un'operazione dal forte sapore transalpino per la nazionalità di entrambi i giocatori.

L'ex permetterebbe alla Juventus di coprire un costo di 30 milioni: l'esborso economico sarebbe dunque di 70 milioni, considerate le richieste avanzate dagli inglesi che a Pogba hanno fatto capire di non tollerare più le uscite del suo agente.