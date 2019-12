Calciomercato Juventus, Perin verso il ritorno al Genoa: trattativa in corso

Un anno e mezzo dopo il suo trasferimento alla Juventus, a gennaio Mattia Perin potrebbe tornare al Genoa. La trattativa sarebbe in corso.

Mattia Perin può tornare a casa. Il portiere, trasferitosi dal alla nell'estate del 2018 sognando di prendere il posto di Buffon tra i pali bianconeri, starebbe infatti per fare il percorso inverso.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La sua avventura alla Juventus, d'altronde, è durata solo una stagione ma Perin a non ha mai convinto del tutto tanto che in estate era già stato ceduto al .

A fare saltare il trasferimento qualche mese fa è stato solo il serio infortunio alla spalla subito nella scorsa stagione. Ora però Perin è tornato a disposizione, come dimostrano le recenti convocazioni per le gare contro e .

Secondo 'Sky Sport' la trattativa tra Genoa e Juventus per il ritorno di Perin in rossoblù a gennaio sarebbe attualmente in corso. Evidentemente forse Preziosi non è più così sicuro di puntare su Radu, giovane portiere di proprietà dell' che alterna grandi parate a preoccupanti incertezze.