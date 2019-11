Calciomercato Juventus, Perin verso il Benfica: trattativa riaperta

Ritorno di fiamma tra il Benfica e Mattia Perin: alla Juventus potrebbe finire il classe 2001 Joao Ferreira.

Sembrava tutto finito e le parole di chiusura di Luis Filipe Vieira erano da intendere in questa direzione: ritorno di fiamma improvviso tra il e Mattia Perin dopo il trasferimento saltato in estate a causa di un problema fisico emerso nelle visite mediche di rito sostenute dal portiere.

Ora, però, secondo 'A Bola' la situazione è notevolmente cambiata: la spalla di Perin sta guarendo e a gennaio potrebbe arrivare la fumata bianca decisiva tra le parti, con un'operazione da 15 milioni di euro complessivi pronta ad essere definita.

Ma l'ex non dovrebbe essere l'unico giocatore coinvolto nella trattativa: alla potrebbe finire Joao Ferreira, terzino destro classe 2001 che farebbe il percorso inverso sbarcando a alla corte di Maurizio Sarri.

Luce in fondo al tunnel ormai vicina per Perin che non gioca una gara dallo scorso 13 aprile, giorno di -Juventus 2-1: in avrebbe l'opportunità di lottare per la vittoria del campionato e di giocare in Europa, a patto che arrivi l'accesso agli ottavi di Champions o la 'retrocessione' in tramite il terzo posto nel girone.