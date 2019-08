Calciomercato Juventus, Nsoki del PSG l'ultima idea per la difesa

La Juventus pare aver perso la chance di arrivare a Miranda del Barcellona. Il nuovo obiettivo giovane per la difesa è Stanley Nsoki.

La ha inseguito nelle ultime settimane il difensore Miranda del , ma adesso la Vecchia Signora ha rinunciato quasi del tutto perché l'accordo tra il giocatore e lo sembra in dirittura d'arrivo. Madama ha quindi dovuto cambiare obiettivo.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', la Juventus sta trattando Stanley Nsoki del . Classe 1999, difensore centrale che all'occorrenza può giocare anche come terzino sinistro. Piace per l'età e per la duttilità.

Nel l'anno scorso ha già giocato ben 12 partite in . Su di lui però c'è anche il , che segue il giocatore da tempo ed ha spedito al PSG un'offerta per un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro.

La formula non è quella desiderata da Leonardo, che adesso ascolta anche la Juventus. La società bianconera è intenzionata a provare ad acquistare Nsoki a titolo definitivo.

Non è chiaro se la Juventus lo voglia acquistare fin da subito per metterlo a disposizione di Maurizio Sarri o per mandarlo in prestito da qualche altra parte, per poi approdare in prima squadra solo in un secondo momento.