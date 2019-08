Calciomercato Juventus, Monaco su Perin: nuovi contatti

Nuovi contatti tra Juventus e Monaco: oggetto del desiderio dei francesi è Mattia Perin. Si lavora a un prestito con diritto di riscatto.

Mattia Perin rimane sempre in uscita dalla . Sembrava tutto fatto con il , ma all'ultimo, con il giocatore già a Lisbona, l'affare è saltato.

Il portiere ex avrebbe però un'altra pretendente che sembra volerlo strappare alla : si tratta del , già avvicinatosi al giocatore già negli scorsi giorni.

Nella giornata di oggi ci sarebbero stati nuovi contatti tra il club bianconero e la squadra di . La formula a cui si lavora sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto.

Con l'arrivo di Buffon e l'indiscussa maglia numero uno sulle spalle di Szczesny, l'avventura in bianconero del portiere scuola Genoa volge al termine dopo sole 9 presenze nella stagione scorsa.

Un'ipotesi che si era paventata era quella di mantenere Perin in bianconero fino a gennaio per permettergli di recuperare dall'infortunio. Ora il Monaco prova a portarlo subito in .