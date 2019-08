Calciomercato Juventus: Matuidi, Rugani e Mandzukic verso l'addio

La Juventus vuole sfoltire la rosa con le cessioni di Matuidi, Rugani e Mandzukic: Monaco, Roma, Bayern Monaco e Borussia Dortmund le pretendenti.

Una partenza per reparto. È quanto pare destinato a realizzarsi nel prossimo futuro in casa , dove sia Maurizio Sarri che Fabio Paratici hanno annunciato la necessità di fare dei tagli anche per rientrare nella lista .

A rimanere fuori con ogni probabilità dall'elenco saranno infatti Blaise Matuidi, Daniele Rugani e Mario Mandzukic, tutti giocatori che a breve potrebbero salutare i bianconeri.

Con la conferma di Sami Khedira, Matuidi pare infatti destinato a dire addio al centrocampo di Sarri, con il seriamente interessato a riportarlo in , come raccontato da 'Tuttosport'.

Qui il francese potrebbe essere seguito anche da Rugani. Il centrale bianconero pare infatti ormai ai margini del progetto juventino, con il club torinese che punterebbe a una cessione a titolo definitivo. Non è però da escludere al momento neppure un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Oltre al Monaco sul centrale resta però anche l'interesse della .

Detto di Matuidi e Rugani, a lasciare la Juventus per il Monaco potrebbe essere infine Mario Mandzukic. Il croato, capito di potersi ricavare poco spazio nell'attacco bianconero, non disdegnerebbe infatti un ritorno in Baviera, dove ritroverebbe anche il connazionale e amico Niko Kovac nelle vesti di suo nuovo allenatore.

Lì Mandukic potrebbe così ricorprire sia il ruolo di vice-Lewandowski che quello di esterno in un attacco a tre. Oltre al però, anche il ha fatto un sondaggio per il giocatore.