Calciomercato Juventus, Matuidi non andrà al Monaco: smentite dal Principato

Una fonte interna al Monaco avrebbe smentito l'acquisto di Matuidi dalla Juventus, ora il francese può restare fino alla scadenza del contratto.

Il ritorno di Blaise Matuidi in sta per saltare. Il centrocampista francese infatti, secondo quanto riporta 'l'Equipe', non rientrerebbe nei piani del per la prossima stagione.

Il quotidiano sportivo transalpino cita una fonte interna al Monaco, secondo cui la trattativa per Matuidi con la sarebbe definitivamente saltata.

Ora quindi il centrocampista, 32 anni già compiuti e un contratto in scadenza nel 2020, potrebbe davvero restare alla Juventus per poi liberarsi a parametro zero tra dodici mesi e scegliere con calma dove chiudere una carriera ricca di successi.

Matuidi però, come risaputo, non rientra nei piani di Maurizio Sarri che gli preferisce tutti gli altri centrocampisti attualmente presenti in rosa. Sami Khedira compreso.

Il rischio per il francese, a dire la verità molto concreto, è quindi quello di restare fuori dalla lista UEFA della Juventus. Un taglio inevitabile ma che avrebbe del clamoroso se si pensa come Matuidi con Allegri fosse un titolare inamovibile.

Chi invece può ancora sperare nel trasferimento al Monaco è Daniele Rugani. Anche il difensore, d'altronde, è a rischio taglio dopo gli acquisti di Demiral e De Ligt. Ma in questo caso la trattativa tra le due società per la sua cessione in prosegue e la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni.