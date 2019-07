Calciomercato Juventus, Matuidi verso l’addio: ipotesi Manchester United

Oltre a Paulo Dybala, il Manchester United è sulle tracce di Blaise Matuidi per rinforzare il centrocampo con un colpo a costi contenuti.

La trattativa del momento è presto detta: e non perdono tempo e ragionano sullo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku, in un asse italo-inglese che rischia di coinvolgere anche un altro interprete di livello.

I ‘Red Devils’ effettueranno almeno un movimento a centrocampo oltre a Bruno Fernandes, in arrivo dallo Lisbona per 70 milioni di euro: in soccorso degli inglesi potrebbe arrivare proprio - di nuovo - la ‘Vecchia Signora’.

Come riferito da ‘Tuttosport’, è da registrare un interesse per Blaise Matuidi, in uscita dai bianconeri: nel centrocampo di Sarri non c’è spazio per il francese, in virtù di caratteristiche tecniche che non si sposano con i dettami del tecnico toscano.

L’ex sarebbe naturalmente un investimento meno oneroso - a causa del contratto in scadenza nel 2020 - rispetto a Bruno Fernandes e a Sergej Milinkovic-Savic, per il quale il Manchester United sembra aver mollato parzialmente la presa dopo aver trattato a oltranza con la di Lotito.

L’addio di Matuidi è da inquadrare nell’ottica del sovraffollamento in mediana alla Juventus, dove con gli arrivi di Ramsey e Rabiot c’è già ampia scelta a disposizione di Sarri.