Calciomercato Juventus, Mandzukic ha richieste dal Qatar: si valuta

Mandzukic ha ricevuto alcune offerte dal Qatar, dove il mercato chiude il 30 settembre: il croato potrebbe però restare in bianconero fino a gennaio.

Niente , niente . Niente . Mario Mandzukic non si unirà a nessuna di queste tre squadre, con le quali i contatti avuti nelle ultime settimane non sono andati a buon fine.

Segui il grande calcio in streaming su NOW TV

L'attaccante croato, che ad agosto ha rifiutato anche il , per il momento resta alla . O almeno è quello che farà da qui alla fine del mercato dei massimi campionati europei.

Come riportato da 'Tuttosport', Mandzukic ad oggi vuole provare a giocarsi ancora le sue carte in quel di , in attesa di capire se il suo nome verrà inserito o meno nella tanto discussa lista Champions bianconera.

Da qui partiranno nuove riflessioni sul proprio futuro, con l'ex che nelle ultime ore è stato cercato anche da alcuni club del . Lì, nella Stars League, il mercato chiuderà il 30 settembre, motivo per cui il croato ha ancora tempo per decidere.

L'articolo prosegue qui sotto

Un altro scenario potrebbe invece portarlo a restare alla Juventus fino a gennaio per poi mettersi di nuovo in vetrina nella sessione di calciomercato invernale. Nel frattempo, qualora dovesse essere escluso (come probabile) dalla lista Champions, si metterà a disposizione di Maurizio Sarri in campionato.

Ciò che è certo è che in questi mesi Mandzukic non ha mai spinto per un addio alla Juventus, club nel quale l'attaccante ha sempre dimostrato di sentirsi a suo agio.