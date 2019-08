Calciomercato Juventus, Mandzukic pensa a un ritorno al Bayern Monaco

Possibile ritorno di Mandzukic al Bayern Monaco: nel mirino anche del Borussia Dortmund, il croato vuole solo i bavaresi per dire addio alla Juventus.

Da un croato a un altro. Ufficializzato l'arrivo in prestito dall'Inter di Ivan Perisic, il potrebbe ora riaccogliere una vecchia conoscenza come Mario Mandzukic. Messo sul mercato dalla , che come ammesso da Maurizio Sarri ha bisogno di fare dei tagli, all'attaccante bianconero non parebbe infatti dispiacere un ritorno a Monaco di Baviera.

Qui Mandzukic ha già giocato tra il 2012 e il 2014, risultando uno dei protagonisti del magico Triplete messo a segno nella stagione 2012/2013 dalla truppa allora guidata da Jupp Heynckes.

All'epoca il croato era uno dei titolarissimi della squadra mentre oggi un suo ritorno al lo porterebbe a ricoprire il ruolo di vice Lewandowski. La duttilità dimostrata negli anni alla Juventus potrebbe però spingere il tecnico, nonché connazionale, Niko Kovac a utilizzarlo anche come esterno in un attacco a tre, con Mandzukic che potrebbe così ritagliarsi ancora uno spazio da protagonista.

Ecco perché, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la trattativa potrebbe decollare nel prossimo futuro, soprattutto qualora i bavaresi dovessero presentare un'offerta da poco più di 5 milioni di euro che andrebbe a soddisfare le rischieste della Juventus (la cui idea iniziale era quella di ricavare circa 10 milioni dalla vendita del giocatore).

Il Bayern Monaco inoltre potrebbe permettere a Mandzukic di mantenere quello stipendio da 5,5 milioni che attualmente percepisce in bianconero, facendo di fatto felici tutte le parti in gioco.

Improbabile al momento pare invece un approdo dell'attaccante croato al . Le avances dei gialloneri non paiono infatti aver attratto Mandzukic.