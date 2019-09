Calciomercato Juventus, Mandzukic nel mirino del Manchester United per gennaio

Il Manchester United potrebbe lanciare l'assalto a Mario Mandzukic nella prossima sessione di mercato: il croato è in uscita dalla Juventus.

Sfumato l'approdo in Qatar all'Al-Rayyan , Mario Mandzukic è rimasto alla : scenario valido almeno fino a gennaio, quando con la riapertura del calciomercato ci sarà la possibilità di vederlo altrove.

Secondo quanto appreso da Goal, il starebbe facendo un pensierino al croato in virtù degli infortuni di Rashford e Martial che hanno colpito la squadra di Solskjaer, a corto di attaccanti e con il solo Greenwood (classe 2001) a disposizione.

I problemi offensivi dei 'Red Devils' sono ben noti: appena otto le reti segnate in Premier League, decisamente meno rispetto alle diciotto del e alle ventisette del .

Mandzukic era già stato seguito dal club inglese in estate nell'ambito delle negoziazioni per Paulo Dybala, poi rimasto a : un ritorno di fiamma che la Juventus vorrebbe concretizzare con 10 milioni di euro di conguaglio a proprio favore, mentre il giocatore preferirebbe mantenere l'attuale stipendio da 5 milioni annui.

Un eventuale acquisto dell'ex non precluderebbe, per il Manchester United, l'accordo con Christian Eriksen: il danese è in scadenza di contratto nel 2020 col e potrebbe arrivare a parametro zero.