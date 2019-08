Calciomercato Juventus, Mandzukic non andrà al Bayern Monaco: no dei bavaresi

Il Bayern Monaco dice no all'acquisto di Mario Mandzukic per 10 milioni: la Juventus dovrà trovargli una nuova sistemazione.

Mario Mandzukic rischia di diventare un peso per la : il croato è in uscita nelle intenzioni di Paratici e Sarri, con il tecnico che non lo considera un titolare inamovibile, un pesce fuor d'acqua negli schemi tattici.

Per lui era emerso l'interessamento del per via di una precisa richiesta del connazionale Niko Kovac, desideroso di avere un vice-Lewandowski affidabile ed esperto.

Secondo quanto riportato da 'Bild', i bavaresi hanno però posto un veto sull'acquisto di Mandzukic, rifiutando l'opportunità di tesserarlo di fronte a un esborso di 10 milioni di euro. Che evidentemente in non hanno voglia di fare.

Il direttore sportivo Hasan Salihamidzic sembrava avere in mano l'ex , ma qualcosa deve essere cambiato nelle idee del club che ha preferito virare su un altro obiettivo per il reparto d'attacco.

Non si concretizzerà, dunque, il ritorno di Mandzukic dai campioni tedeschi in carica dopo il biennio passato dal 2012 al 2014, con 48 reti segnati in 88 apparizioni.