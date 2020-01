Calciomercato Juventus: Luca Pellegrini a giugno torna alla base

Arrivato alla Juventus dalla Roma nello scambio con Spinazzola, Luca Pellegrini è tornato in prestito al Cagliari ma a giugno Sarri lo riaccoglierà.

Sull'out sinistro, nella prossima stagione, la avrà un volto nuovo. Luca Pellegrini, a giugno, rientrerà dal prestito al e verrà valutato da Maurizio Sarri.

Ne è certo 'Tuttosport', secondo cui il terzino classe '99 dopo l'annata in Sardegna tornerà alla base per giocarsi le sue fiches in bianconero.

Arrivato in estate alla nell'ambito dello scambio che ha portato Spinazzola alla , Luca Pellegrini è stato poi subito dirottato in rossoblù dove aveva già speso gli ultimi 6 mesi del 2018/2019.

E' diventato presto una delle certezze nel giocattolo messo in piedi da Maran che sta facendo sognare l'Europa a Cagliari e così, con un anno in più nel motore all'insegna della continuità, il ritorno da Madama sarà uno scenario praticabile.

Soprattutto perchè lì, sulla fascia mancina, la Juventus ha bisogno di aria nuova: Alex Sandro è l'unico sinistro di ruolo e va trovata un'alternativa con lo stesso piede. Pellegrini, appunto.