Calciomercato Juventus, Luca Pellegrini al Cagliari: ritorno a un passo

Luca Pellegrini sta per lasciare la Juventus e tornare a Cagliari in prestito secco: firma nei prossimi giorni. I bianconeri ripensano a Darmian.

Appena arrivato alla , Luca Pellegrini si appresta a salutare immediatamente il mondo bianconero. Lo aspetta nuovamente il , ovvero la squadra in cui ha militato nella seconda parte della scorsa stagione.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il club campione d' ha dato il via libera per il prestito secco - senza alcun tipo di riscatto da parte dei rossoblù - di Pellegrini: l'ex terzino della è atteso a Cagliari nei prossimi giorni, probabilmente all'inizio della prossima settimana, per firmare il suo nuovo contratto.

Pellegrini si prepara così a riabbracciare l'isola, dove negli scorsi mesi si è ben comportato in prestito dalla Roma. L'ennesimo colpo per un Cagliari che, da Nainggolan a Rog passando per Nandez, sta pensando in grande.

E la Juventus? Ceduto Spinazzola e in procinto di lasciar partire Pellegrini, i bianconeri vedranno aprirsi una falla sulla fascia sinistra. A colmarla, secondo 'Tuttosport', può essere Matteo Darmian, una vecchia conoscenza più volte accostata ai colori bianconeri nel corso degli anni. Sempre in voga anche il nome del giovane Juan Miranda, canterano del .

L'altra alternativa è quella di... rimanere così. Con la possibilità per Sarri di operare comunque più scelte, compresa quella di spostare a sinistra De Sciglio come vice Alex Sandro e arretrare Cuadrado in caso di assenza di Danilo. Valutazioni in corso. Intanto, a Cagliari esultano: Pellegrini sta tornando.