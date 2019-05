Calciomercato Juventus, ecco un altro Kean: preso il nipote Alan

La Juventus ha ingaggiato Alan Kean, classe 2007 che giocherà tra gli Esordienti bianconeri: è il nipote di Moise.

Dopo un mese e mezzo da urlo con goal a raffica e una media strepitosa, la stella di Moise Kean si è leggermente spenta: complice la prematura eliminazione dalla della , il millennial sembra aver mollato la presa sia emotivamente che tecnicamente.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Futuro in bianconero mai minimamente in discussione comunque: la volontà della società è quella di puntare a lungo sull'assistito di Mino Raiola, con cui sono in corso contatti per il rinnovo del contratto con sostanzioso ritocco dello stipendio.

L'articolo prosegue qui sotto

Tra qualche settimana, i Kean a saranno addirittura due: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', è fatta per l'arrivo di Alan Kean, nipote di Moise che di anni ne ha appena 12, essendo nato nel 2007.

Figlio di Fadel, fratellastro dell'attaccante italiano, Alan è un difensore cresciuto nelle giovanili della Biellese: positiva l'amichevole disputata con gli Esordienti della 'Vecchia Signora' contro il Monza, che ha definitivamente convinto gli scout.

Da Moise ad Alan, da zio a nipote: la dinastia dei Kean alla Juventus è destinata a continuare ancora per diversi anni.