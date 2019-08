Calciomercato Juventus, Kean all'Everton: è ufficiale

Moise Kean lascia la e l' . Ufficiale il suo approdo all', con cui l'attaccante classe 2000 ha firmato un contratto fino al 2024.

Questo l'annuncio dei bianconeri, con i Toffees che hanno deciso di puntare su Kean versando nelle casse della 30 milioni di euro (bonus inclusi) e garantendone 3 a stagione alla giovane punta.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società inglese Football Club Company Limited per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Moise Bioty Kean a fronte di un corrispettivo di € 27,5 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori € 2,5 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale . Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 22,5 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori".

Kean, alla del club inglese, si mostra soddisfatto per il trasferimento.

🇮🇹 | The Italian: Job done! pic.twitter.com/cTag5mL9yC

"Sono molto orgoglioso e onorato di indossare la maglia dell'Everton. Darò il massimo per questa squadra. Ero convinto di firmare perché l'Everton è una società che guarda al futuro come me. Hanno grandi ambizioni e lavorerò duramente per aiutare a realizzare ciò che vogliamo raggiungere".

Poi è tempo di saluti, che Kean riserva a Madama e ai suoi tifosi attraverso un post pubblicato su Instagram.

"Quando penso a alla Juventus mi viene in mente solo una parola: grazie! Da quando sono arrivato che avevo 11 anni tutti hanno creduto in me, sono stato circondato da tanto affetto e sostenuto dal calore dei tifosi. Non vi dimenticherò mai, avrete sempre un posto nel mio cuore".

Con la Juventus, in prima squadra, il bottino complessivo di Kean recita 21 presenze ed 8 goal: nella seconda metà della passata stagione il picco più alto dell'esperienza bianconera, con reti importanti e decisive che hanno contribuito alla conquista dell'ottavo Scudetto consecutivo dei piemontesi. In mezzo, il prestito al con 4 timbri in 20 partite.