Calciomercato Juventus, Kean all'Everton: domani le visite

Nella giornata di domani Moise Kean completerà il suo passaggio all'Everton: acquisto a titolo definitivo dalla Juventus.

Moise Kean diventerà ufficialmente un giocatore dell' nelle prossime ore. Nella giornata di domani, come riportato da 'Sky Sport', effettuerà le visite mediche con il club inglese.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

La ha ceduto Kean a titolo definitivo: operazione da 28 milioni di euro, ma con la possibilità della Juventus di poter riacquistare in futuro.

L'accordo tra i due club prevederebbe infatti che in caso di cessione futura di Kean a una terza squadra, la Juventus potrebbe riprenderlo pareggiando l'offerta.

Non si tratta di una clausola di riacquisto (essendo questa ormai stata abolito) ma di un semplice accordo verbale tra i due club per il futuro.

L'articolo prosegue qui sotto

Kean voleva giocare titolare e per questo motivo ha scelto di trasferirsi all' rifiutando persino l' , che evidentemente non poteva garantirgli un posto fisso.

Nel frattempo il fratello di Kean ha annunciato l'arrivo di Moise all'Everton con un paio di stories su Instagram in attesa della firma sul contratto.