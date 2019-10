Calciomercato Juventus, tentazione Kanté: richiesta di Sarri

Dopo Ramsey e Rabiot, Maurizio Sarri vuole un altro centrocampista di livello internazionale: ha richiesto alla Juventus di prendere N'Golo Kanté.

Alla ricerca del centrocampo perfetto. Maurizio Sarri nei suoi primi tre mesi di sta ancora cercando la chimica migliore in mezzo al campo per questa stagione. Per la prossima, invece, avrebbe già identificato il rinforzo ideale da inserire in mediana.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riporta il 'Daily Mail', il tecnico toscano avrebbe chiesto alla società bianconera un regalo dal : N'Golo Kanté. Sarri vorrebbe riabbracciare il francese, con cui ha già lavorato lo scorso anno quando era sulla panchina dei 'Blues'.

L'ex e ha colpito l'attuale allenatore bianconero per il dinamismo che garantisce in mezzo al campo. Per questo il tecnico lo vorebbe a , per formare insieme a Ramsey e Pjanic quello che considererebbe un centrocampo perfetto. Una rara richiesta di Sarri, che la società potrebbe accontentare.

Alla Continassa l'idea sarebbe quella di portare al Chelsea un'offerta da 80 milioni di euro per provare a convincere Abramovich e Lampard a lasciar andare il francese, il quale potrebbe essere tentato di raggiungere i connazionali Matuidi e Rabiot e iniziare una nuova sfida in un altro campionato.

A Londra l'avvento del nuovo tecnico ha dato il via anche a un nuovo corso, con i giovani al centro. Kanté, che il marzo prossimo compirà 29 anni, potrebbe valutare l'idea di cambiare aria e rilanciarsi in un nuovo progetto. Con Sarri in prima linea, pronto a riabbracciarlo.