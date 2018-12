Calciomercato Juventus, Isco e Pogba sogni possibili

Juventus decisa a fare la voce grossa sul mercato: Isco e Paul Pogba possono arrivare a Torino, il rapporto con tecnici e tifo non è dei migliori.

Gennaio è il mese della riparazione, dei ritocchi alle rose: solitamente la ristrutturazione parziale o totale è riservata all'estate, ma la Juventus potrebbe presto invertire questa tendenza.

Torino-Juventus è solo su DAZN: clicca qui per attivare il tuo mese gratuito

Tra qualche settimana si aprirà la sessione invernale del calciomercato europeo e la 'Vecchia Signora' non vuole porsi limiti: come riportato da 'Tuttosport', Isco e Paul Pogba rappresentano il piatto forte di un menù prelibatissimo e, come giusto che sia, anche parecchio caro.

Alleati dei bianconeri potrebbero essere i rapporti non idilliaci dei due giocatori con i rispettivi ambienti: nel caso dello spagnolo tutto questo è amplificato dal pessimo impatto avuto con il nuovo tecnico Santiago Solari, il quale lo ha considerato pochissimo preferendogli spesso Ceballos.

L'articolo prosegue qui sotto

In più l'ex Malaga avrebbe rifiutato di indossare la fascia da capitano, oltre ad aver battibeccato con alcuni tifosi. La situazione ideale insomma per un addio, incoraggiato dalla possibilità di raggiungere Cristiano Ronaldo a Torino. Inoltre il Real segue con interesse Palacios del River Plate, considerato proprio l'erede di Isco.

Situazione simile anche per Pogba, i cui scontri con José Mourinho sono ben noti ai tabloid d'oltremanica che parlano di uno 'Special One' non favorevolissimo all'acquisto del francese nel 2016, quando venne scelto per allenare i 'Red Devils'.

Intrecci di mercato che rischiano di favorire in modo incredibile la Juventus: il tutto per l'assalto alla tanta agognata Champions League.