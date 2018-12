Real Madrid, il caso Isco si infiamma: il labiale ai tifosi non gradito dal club

Durante la partita contro il CSKA, Isco si è rivolto con questa espressione ai tifosi: "Hijos de p***". Il Real non gradisce e la Juventus aspetta...

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, la situazione che sta attraversando Isco in casa Real Madrid sta precipitando continuamente. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la partita contro il CSKA Mosca, persa in casa dalle Merengues.

Il Real Madrid, secondo quanto appreso da Goal, è parecchio infuriato con il giocatore ex Malaga dopo quanto accaduto contro il CSKA. Isco è stato beccato da alcuni tifosi ed ha risposto a tono: "¿Qué?, ¿qué queréis? Hijos de p...". La traduzione forse è superflua: "Che cosa volete? Figli di p*****a".

Prima c'era solo il malessere del giocatore, adesso anche quello della società. La Juventus aspetta alla finestra l'evolversi della situazione, che potrebbe esplodere da un momento all'altro, rendendo praticavamente vana anche la clausola da 700 milioni di euro.

Santiago Solari nn lo vede completamente nel suo 4-3-3, il giocatore è già ai limiti della sopportazione e adesso si ci mette anche il rapporto con i tifosi e il malessere della società.

Ricordiamo che, sempre contro il CSKA, Isco ha rifiutato la fascia da capitano da Marcelo, quando il brasiliano stava uscendo dal campo: "Ho provato a dare la fascia a Isco, ma lui mi ha risposto che l'avrebbe ceduta a Carvajal", ha spiegato poi Marcelo nel post-partita.

Isco è una bomba ad orologeria pronta ad esplodere, forse già a gennaio. Tutte le squadre che lo vogliono sono già pronte: dalla Juventus, passando per il Manchester City, fino ad arrivare al Barcellona.