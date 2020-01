Calciomercato Juventus, in arrivo il classe 2002 Ntenda dal Nantes

Jean-Claude Ntenda, terzino classe 2002 del Nantes, è ad un passo dal vestire la maglia della Juventus: sarà aggregato alle giovanili.

Un mercato di gennaio con gli occhi sul futuro. Dopo l’ufficialità di Dejan Kulusevski, la è al lavoro per un altro colpo in prospettiva: in arrivo c’è Jean-Claude Ntenda, terzino sinistro classe 2002 di proprietà del .

Segui live 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Con ogni probabilità il giovanissimo francese dovrebbe essere aggregato alle giovanili. Al momento nel club francese non ha mai esordito in prima squadra, anche se in è già noto per aver giocato nelle nazionali under.

Ntenda è arrivato al Nantes nel 2017 e ha iniziato a crescere fino ad arrivare alla nazionale dei ‘Bleus’. Velocità, potenza e tecnica sono le sue armi, che l’hanno portato a essere paragonato in Francia a Benjamin Mendy.

Dopo Luca Pellegrini, la Juventus torna a mettere gli occhi suoi giovani terzini sinistri: se Alex Sandro appare insostituibile e con ancora tanti anni davanti, il futuro dopo di lui sembra già in ottime mani.