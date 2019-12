Calciomercato Juventus, idea Chong a parametro zero per Paratici

La Juventus studia un'operazione in stile Pogba: Chong va in scadenza con lo United nel 2020, altro colpo a zero in canna per Fabio Paratici.

Fabio Paratici sta studiando il prossimo colpo a parametro zero per la : i bianconeri sono forti su Tahith Chong, in scadenza nel 2020 con il .

I bianconeri sono stati magistrali negli ultimi anni con gli acquisti a parametro zero: partendo da Andrea Pirlo e Pogba fino ad arrivare a Ramsey ed Emre Can. Il ds della Juventus, come riportato dal 'The Telegraph' starebbe lavorando per portare Chong a la prossima estate. Un'operazione che ricorda molto quella che ha portato Pogba in bianconero, con l'olandese classe '99 che andando in scadenza con lo United nel 2020 a gennaio può accordarsi con la sua prossima squadra.

Chong è un'ala destra la cui cifra stilistica è quella di rientrare verso il centro e calciare con il mancino, una tecnica portata in auge da un altro celebre olandese come Arjen Robben. Il club di Manchester non vorrebbe privarsi del talento olandese, ma il poco spazio trovato in questa stagione nelle gerarchie di Solskjaer hanno portato Chong ad escludere il rinnovo con i 'Red Devils'.

I radar della Juventus, sempre attenti a questo tipo di operazioni, hanno subito individuato la possibilità di arrivare a Chong e questo avrebbe permesso a 'Madama' di essere in vantaggio nella corsa all'esterno cresciuto nelle giovanili del Manchester United. L'asse Manchester-Torino ha portato bene con Pogba e ora potrebbe esserci un nuovo viaggio.