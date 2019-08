Calciomercato Juventus, Higuain titolare e a segno in amichevole: può restare

Schierato da titolare nell'amichevole contro il Novara, Gonzalo Higuain ha trovato la via del goal: ora le quotazioni di una sua permanenza aumentano.

Maurizio Sarri sta plasmando la sua : nell'amichevole andata in scena alla Continassa contro il Novara (battuto con un sonoro 4-0), si sono viste ottime trame e le prime importanti indicazioni dal punto di vista tattico.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Il tecnico toscano ha schierato i bianconeri con il classico 4-3-3: a partire dal primo minuto, in attacco, Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo a supporto di Gonzalo Higuain, che ha confermato quanto di buono mostrato nelle precedenti uscite.

Higuain scores to put 1-0 up in the training match against Novara. ⚽️ pic.twitter.com/Q07e5TK1Oq — JuventusFC (@juventusfcen) August 7, 2019

Il 'Pipita' ha timbrato il cartellino con la rete che ha sbloccato l'incontro, prima dei sigilli dei partenti Dybala e Mandzukic e del primo acuto di De Ligt dopo la sfortunata autorete realizzata contro l' in International Champions Cup.

Estate fin qui positiva per Higuain, sebbene i pronostici iniziali lo dessero in uscita al 100%: la percentuale, ad oggi, è sensibilmente diminuita e le possibilità di vederlo all'opera a anche nella nuova stagione sono in netta crescita. Complice il rifiuto di andare alla nonostante l'accordo raggiunto da tempo tra i club e il pressing del ds giallorosso Petrachi, che finora non ha prodotto l'esito sperato.

Trattenere Higuain potrebbe rivelarsi una mossa saggia per la Juventus, alla luce delle imminenti partenze in attacco e della difficoltà, quasi insormontabile, di puntare su Mauro Icardi che l'Inter cede solo di fronte a un'offerta di 75-80 milioni o tramite scambio con Dybala.