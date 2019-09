Calciomercato Juventus, Havertz sul taccuino di Paratici

La Juventus segue Kai Havertz, gioiello del Bayer Leverkusen che affronterà in Champions League. Fabio Paratici non perde d'occhio i colpi a zero.

La pausa dedicata alle nazionali è da sempre un buon motivo per prendere appunti in ottica mercato: la non si è fatta trovare impreparata in tal senso e, come riportato da 'Tuttosport', ha osservato con attenzione le prestazioni di Kai Havertz con la nei match contro e .

In entrambi gli incontri, il classe 1999 del ha fatto il suo ingresso in campo nei minuti finali: non c'è stato molto da vedere dunque, ma le qualità del giocatore sono sotto gli occhi di tutti, compresi e che rappresentano le avversarie più scomode da battere per i bianconeri.

Il 1 ottobre Havertz sarà a proprio per giocare contro la Juventus nella fase a gironi di : un'occasione in più per vederlo all'opera in maniera diretta sulla trequarti o, all'occorrenza, da interno di centrocampo o esterno d'attacco. Una duttilità che lo rende uno dei talenti in rampa di lancio più desiderati dalle big d'Europa.

Ma Havertz non è l'unico a essere sulla lista di Fabio Paratici che non perde di vista i colpi a parametro zero: in primis Christian Eriksen, per il quale bisognerà superare la concorrenza del .

Oltre che sul danese, il mirino è puntato anche su Thomas Meunier e Willian, entrambi poco intenzionati a prolungare i rispettivi contratti con e in scadenza nel 2020. Le operazioni per Ramsey e Rabiot sono pronte a essere replicate.