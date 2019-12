Calciomercato Juventus, Haaland 'caldo': offerti 3 milioni a stagione

La Juventus fa sul serio per Erling Braut Haaland: offerta di 3 milioni a stagione e prezzo di 'saldo' sui 30 milioni per il cartellino.

Il mercato di gennaio può essere un'occasione per molte squadre, compresa: è innegabile che in attacco la coperta bianconera sia terribilmente corta, complice l'esclusione definitiva dal progetto di Mario Mandzukic che si troverà una nuova sistemazione.

Ok, Ronaldo, Dybala e Higuain rappresentano un arsenale di tutto rispetto che però, alla lunga, potrebbe anche non bastare: l'ideale sarebbe rinforzare il reparto con un innesto giovane e talentuoso, identikit che corrisponde perfettamente al profilo di Erling Braut Haaland.

Il baby bomber norvegese del sta stupendo l'Europa intera a suon di goal: già 28 quelli messi a segno in stagione, dei quali addirittura 8 in dove ha saputo far male anche al , sia all'andata che al ritorno.

Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', la Juventus sembra voler fare sul serio: offerta di un contratto da tre milioni a stagione più eventuali bonus, con la possibilità di prelevare il cartellino ad un prezzo di 'saldo', circa 30 milioni (commissioni comprese).

Cifra parecchio minore rispetto ai 70-80 milioni paventati fino a poche settimane fa: un'occasione da sfruttare al volo per 'Madama' che dovrà guardarsi le spalle da una concorrenza internazionale spietata e non disponibile a scendere a compromessi.

Tra i club maggiormente interessati figura il allenato da un connazionale di Haaland, Ole Gunnar Solskjaer, senza dimenticare diversi club tedeschi: in prima fila, in coda e (stessa proprietà del Salisburgo, la Red Bull) mentre il è più defilato al momento.

La Juventus si è mossa in netto anticipo nel tentativo di sottrarre il classe 2000 dalle avances estere e convincerlo a sbarcare a , dove avrebbe l'opportunità di giocare insieme a Cristiano Ronaldo. Mica poco per un 'millennial' ambizioso all'ennesima potenza.