Corriere dello Sport e Tuttosport: Haaland alla Juve, è quasi fatta

La Juventus può mettere a segno il primo grande colpo del mercato di gennaio con Erling Haaland. Operazione da 30 milioni di euro per il norvegese.

La è pronta a correre ai ripari per puntellare la rosa durante il mercato invernale e regalare a Maurizio Sarri altri talenti su cui puntare. Tra questi ci può essere anche quello che in questo momento in Europa è il talento: Erling Haaland.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' e dal 'Corriere dello Sport', il gioiello norvegese classe 2000 può essere il primo regalo che Sarri troverà sotto l'albero. La Juventus avrebbe anticipato tutta la concorrenza, a partire dal Manchester United passando per e , fino a convincere il ragazzo da 28 goal in 22 partite di tingere di bianconero il suo futuro.

L'operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 30 milioni, ovvero attivando una clausola presente nel contratto con il . Dietro il buon esito del trasferimento ci sarebbe anche Mino Raiola, intermediario della trattativa e che ha già viaggiato con Haaland anche a Dortmund e Lipsia per ascoltare le proposte delle squadre.

Alla fine però ciò che sembra aver prevalso sarebbe la voglia di Haaland di andare in una squadra già competitiva ai massimi livelli. Nonostante la corte di Solskjaer o le prospettive di crescita garantite dalla , Haaland vede la Juventus nel suo futuro.

Il 19enne potrebbe rimpolpare un reparto già folto con un super Dybala, un Higuain che ha già dimostrato la sua importanza e ovviamente CR7, in grande crescita dopo le difficoltà del mese di novembre. Insomma, l'imbarazzo della scelta. La Juventus attende fiduciosa un altro gioiello.