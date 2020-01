Calciomercato Juventus, Emre Can può restare: nessuna intesa col PSG

Nessun accordo tra il PSG ed Emre Can che dunque può rimanere alla Juventus, in virtù dell'infortunio che terrà ai box Khedira fino a marzo.

Niente cessione, perlomeno a gennaio. Emre Can sembrava destinato a dire addio alla , scontento com'era per la mancata inclusione nella lista Champions e per un rapporto mai sbocciato con Maurizio Sarri: i piani, però, potrebbero essere cambiati.

Per il futuro del tedesco si era parlato in primis di , nell'ottica di uno scambio con Leandro Paredes: secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', la difficoltà dell'entourage dell'ex a trovare un accordo con il club parigino avrebbe fatto propendere per la permanenza a .

Inoltre anche la stessa Juventus nutriva dei dubbi relativi all'infortunio che ha colpito Sami Khedira, costretto a rimanere ai box almeno fino a marzo: insomma, la cessione di Emre Can avrebbe aperto un grosso buco che nemmeno l'acquisto eventuale di Paredes avrebbe potuto colmare. In merito all'argentino bisogna dire che 'Madama' non era attratta dall'idea di uno scambio di prestiti, altro motivo per annullare il tutto.

Nemmeno l'interesse di e dovrebbe far cambiare opinione a Fabio Paratici, pronto a blindare anche Adrien Rabiot nonostante un impatto poco positivo con la realtà bianconera.

Toccherà a Sarri rivitalizzare Emre Can e renderlo, a tutti gli effetti, partecipe nelle rotazioni dell'undici titolare. Se ci riuscirà, la Juventus potrà gioire come se avesse portato a termine un nuovo acquisto.