Calciomercato Juventus, Emre Can verso il PSG: c'è il sì di Tuchel

Emre Can si appresta a lasciare la Juventus nel mercato di gennaio, corteggiato dal PSG. Sponsor: Tuchel. Il tecnico tedesco preme per il suo arrivo.

Aria d'addio. Emre Can potrebbe lasciare la a gennaio. Autore fin qui di 7 presenze stagionali, di cui solamente 2 da titolare, il centrocampista tedesco si avvia a cambiare casacca. Troppo forte la delusione relativa all'esclusione della lista Champions. Troppo forte la delusione di non essere riuscito a scaldare i pensieri di Maurizio Sarri, che nelle ultime due partite ha affidato il ruolo di mezz'ala destra a Rabiot. Insomma, chiaro segnale di come tra i due non sia scattato il giusto feeling.

Ora, come riportato dalla 'Bild', la possibilità di ripartire da una nuova squadra e da un nuovo campionato. Secondo il quotidiano tedesco, infatti, il starebbe lavorando alacremente per portare Emre Can alla corte del connazionale Thomas Tuchel, alla ricerca di un centrocampista forte fisicamente da inserire nel proprio organico.

Al via la trattativa con la Juventus che, nell'immediato, potrebbe acconsentire anche a una partenza con la formula del prestito con relativo obbligo obbligo di riscatto a determinate condizioni. Un'operazione ancora tutta da impostare, ma con una certezza di base: Emre Can non è felice della sua attualità e, per questo motivo, il divorzio appare la soluzione più scontata. Con il , al momento, in pole position.