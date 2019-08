Calciomercato Juventus, Emre Can tentato da PSG e Bayern Monaco

Emre Can attratto dalle sirene di Paris Saint-Germain e Bayern Monaco: il centrocampista non si sente al centro del progetto nella Juventus di Sarri.

Sfoltire la rosa a centrocampo. È quanto sarà chiamato a fare Fabio Paratici da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato (2 settembre) in casa .

Al momento l'indiziato numero uno per un addio ai bianconeri resta Blaise Matuidi, con Sami Khedira che - sfumato l'approdo all' - si è conquistato nelle ultime settimane la fiducia di Maurizio Sarri, pronto a fare del tedesco un giocatore molto importante della sua nuova Juventus.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', chi non è ancora invece sicuro di poter recitare un ruolo da protagonista sotto la guida del tecnico ex è Emre Can. Il tedesco, escluso ieri dall'undici titolare che ha affrontato in amichevole la Triestina, non si sente un intoccabile per Sarri.

Un motivo che lo starebbe spingendo a valutare concretamente le avances provenienti da e , club che lo avevano cercato già la scorsa estate.

Resta da capire però se il giocatore abbia davvero voglia di rimettersi in gioco in una nuova realtà nella stagione che porta all'Europeo o se voglia provare a conquistare definitivamente Sarri restando alla Juventus.

Uno scenario che andrà definito da qui a breve, visto che mancano solamente due settimane alla chiusura del mercato.