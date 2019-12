Calciomercato Juventus: Emre Can nel mirino della Fiorentina

Emre Can finisce sul taccuino della Fiorentina, dove sono presenti anche i nomi del milanista Kessiè e di Fofana dell'Udinese.

Nome nuovo e 'pesante' sul taccuino della per gennaio. I viola mettono gli occhi su Emre Can, indietro nelle gerarchie di Sarri alla .

'Sky' parla di un interesse dei viola per il centrocampista tedesco di origine turca, che per via del poco spazio avuto quest'anno in bianconero a gennaio potrebbe fare le valigie.

Su Emre Can è piombata la Fiorentina, che oltre all'ex valuta anche i profili di Franck Kessiè - ai ferri corti col - e dell'udinese Seko Fofana.

L'idea del club di Commisso, nel mercato invernale, è quella di aumentare il grado di fisicità a centrocampo: ecco spiegata la pista Emre Can.