Calciomercato Juventus, Emre Can e Rugani restano in partenza

Secondo 'Tuttosport' la Juventus aspetta offerte per Emre Can e Rugani. Paratici spera di piazzarne almeno uno già a gennaio.

Fabio Paratici ha escluso altre cessioni dopo quelle di Perin e Mandzukic, eppure secondo 'Tuttosport' ci sarebbero altri due nomi in uscita dalla già a gennaio.

Il direttore sportivo bianconero infatti spera ancora di piazzare già in questo mese almeno uno tra Emre Can e Rugani, entrambi poco utilizzati da Sarri e fuori dall'attuale progetto tecnico.

Il centrocampista tedesco, già escluso dalla lista UEFA a settembre, difficilmente verrà inserito adesso specie dopo alcune prestazioni tutt'altro che convincenti sfoderate quelle poche volte che è stato chiamato in causa.

Rugani invece è stato ormai definitivamente scavalcato nelle gerarchie anche da Demiral, divenuto addirittura titolare nelle ultime settimane. Inoltre il recupero di Chiellini potrebbe spingere il difensore a sua volta fuori dalla lista UEFA.

Al momento però i due esuberi non hanno ricevuto vere e proprie offerte, a parte qualche timido sondaggio. La sensazione però è che se qualcuno dovesse farsi avanti per Emre Can o Rugani la Juventus non alzerà le barricate. Anzi.