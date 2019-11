Calciomercato Juventus, Emre Can e Demiral nella lista dei partenti

Sono cinque i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus a gennaio: a Mandzukic, Pjaca e Perin, si aggiungono Emre Can e Demiral.

Gennaio si avvicina e con esso la sessione invernale di calciomercato. La , a differenza di molti altri club italiani, non ha grandissima necessità di rafforzarsi ulteriormente e sfrutterà il mese a disposizione più per effettuare quelle cessioni che non le sono riuscite in estate.

Come riportato dal Corriere di , sono cinque al momento gli elementi nella lista dei partenti. Tra essi non figurano ovviamente Higuain, Dybala e Cuadrado, che considerati cedibili qualche mese fa adesso sono tornati ad essere intoccabili, ci sono invece quei profili che, per vari motivi, non sono riusciti a ritagliarsi uno spazio in questa prima fase di stagione.

Tre sono i giocatori che dovrebbero certamente lasciare Torino: Perin, Pjaca e Mandzukic. I primi due sono stati alle prese con mesi complicati a causa degli infortuni che li hanno costretti ai box e sono alla ricerca di quell’avventura che possa rilanciarli. Entrambi sono destinati a ripartire in prestito e se per il portiere sembra complicato pensare ad un possibile ritorno di fiamma del , l’attaccante croato può interessare a , e .

Diverso il discorso per Mandzukic che, finito fuori rosa, spera in un grande finale di carriera. Rifiutate opzioni come e , l’attaccante croato avrebbe già un accordo con il , il quale però non vorrebbe sborsare più di 3-4 milioni per il suo cartellino. Più in salita invece la strada che porta al .

In uscita potrebbero esserci anche Emre Can e Demiral. Il primo ha totalizzato appena quattro presenze in campionato e non è stato inserito nella lista Champions, il secondo ha giocato ancora meno.

Per Emre Can gli estimatori non mancano, visto che piace a top club del livello di , e , e potrebbe partire a fronte di un’offerta di 40 milioni di euro. Situazione analoga per Demiral che giovedì sera, in occasione di - , è stato seguito da vicino da emissari dell’ . Piace anche al Milan, ma comunque il suo futuro immediato potrebbe essere legato ai tempi di recupero di Chiellini.

Anche Rugani potrebbe guardarsi attorno (anche lui è nel mirino del Milan), mentre per De Sciglio sembra profilarsi una permanenza. Il PSG ha messo sul tavolo uno tra Kurzawa e Meunier per arrivare all’esterno, la Juventus sarebbe però eventualmente disposta a parlarne solo a fronte di un conguaglio economico.