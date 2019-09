Calciomercato Juventus, Emre Can cercato dal Betis: pista aperta per gennaio

Il Real Betis ha provato senza successo a portare Emre Can in Liga questa estate: la trattativa con la Juventus resta però aperta per gennaio.

Criticata la scelta della di escluderlo dalla propria lista Champions, Emre Can torna ora a far parlare di sé in chiave mercato. Il centrocampista tedesco pare infatti ormai ai margini del progetto di Maurizio Sarri e dalla c'è chi parla di un suo passaggio al non concretizzatosi nell'ultimo giorno di mercato.

Come raccontato da 'Radio Marca Sevilla', il club biancoverde ha infatti provato fino all'ultimo a convincere la Juventus e il giocatore a dare i rispettivi ok per un trasferimento in .

Prestito con opzione per il riscatto, la formula che il Real Betis ha portato avanti per giorni, dovendosi poi arrendere all'impossibilità di integrare il tedesco nella rosa di Joan Francesc Ferrer Sicilia.

L'idea degli spagnoli era infatti quella di portare un giocatore d'esperienza come Emre Can in un club che punta sempre più in alto, sulla scia di quanto fatto sempre questa estate con il grande colpo Nabil Fekir.

Uno scenario che però non si è concretizzato e del quale Real Betis e Juventus potrebbero tornare a parlare a gennaio, quando una nuova finestra di mercato di aprirà.