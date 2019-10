Calciomercato Juventus, Emerson nel mirino per gennaio: lo vuole Sarri

Emerson Palmieri è l'obiettivo della Juventus per il mercato di gennaio. Promotore dell'operazione: Maurizio Sarri, che vuole un cambio per Sandro.

Tra i grandi pregi della 2019/20 di Maurizio Sarri c'è in particolare quello della profondità della rosa: in ogni reparto il tecnico può contare su più di un giocatore all'altezza e lo sta dimostrando il turnover a cui sottopone la squadra ogni weekend. C'è però un piccolo buco: quello di vice Alex Sandro sulla fascia sinistra.

Anche per questo, secondo il 'Daily Express', Sarri vorrebbe bussare in casa , suo ex club, per provare a prendere il sostituto del brasiliano. Il desiderio dell'allenatore ex ed sarebbe quello di riavere a disposizione Emerson Palmieri, con cui ha già lavorato l'anno scorso con successo.

Finora quando Sandro è mancato, ovvero solo per la gara contro la in casa, è stato Matuidi a prendere il suo posto in assenza di De Sciglio e Danilo, terzini destri di ruolo in grado di adattarsi anche a sinistra. Il tecnico però non ha mai nascosto di preferire giocatori mancini sulla corsia mancina, cosa che né l'ex né l'ex City e Real sono.

Emerson è arrivato al Chelsea nel gennaio 2018 dalla per circa 20 milioni di euro. Ha iniziato a trovare campo con regolarità nel finale della scorsa stagione e in , vinta da titolare, anche se spesso in campionato gli è stato preferito Marcos Alonso. Quest'anno con Lampard è partito titolare fin quando lo ha frenato un infortunio alla coscia.

La posizione del Chelsea sull'eventuale cessione del classe 1994 sembra comunque piuttosto rigida: Lampard reputa il nazionale italiano un giocatore importante nella rosa, in più non ci sarebbe nemmeno la possibilità di trovare un sostituto a causa del blocco del mercato imposto dall'UEFA.

In aggiunta, proprio nelle scorse settimane il club ha proposto a Emerson un rinnovo di contratto di 5 anni. Insomma, al Chelsea ci puntano. La Juventus, se vorrà accontentare Sarri, dovrà riuscire in un piccolo capolavoro di gennaio. Ma la strada è in salita.